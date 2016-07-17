纽约期市：期棉延续涨势，创逾五年最大单周涨幅

路透7月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连续第六日上涨，创逾五年来最大单周涨幅，因投机客继续推高涨势。

“市场本周走出一波抛物线走势，最终收高，新多头入场，许多空头被迫防守，”Plexus Cotton的研究报告称。

这家英国公司补充说，棉花市场预计近期依旧波动，在0.68-0.76美元范围内交投。

12月期棉合约 收高0.41美分，或0.56%，报每磅74.28美分。交易区间在73.34-75美分，后者为2014年6月底以来最高。该合约本周收高约13%，为2011年3月以来最大单周涨幅。

期货市场总成交量减少7,199口，至25,445口，数据显示，前一交易日未平仓合约增加3,813口至225,587口。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客在7月12日止当周持有的棉花净多头仓位增加19,302口，至67,173口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 张若琪)