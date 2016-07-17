更新版 1-美股业绩：花旗集团第二季获利优于预期，指望美国消费者业务

(新增电话会议发言、更新股价及其他细节)

路透7月15日 - 花旗集团 周五公布第二季受交易反弹之助，业绩好于华尔街预期。该行现指望美国消费者及跨国企业客户能使其平稳度过低利率时期。

由于英国公投退出欧盟后客户在汇债方面需求激增，以及不良贷款拨备减少，花旗第二季净利仅下降14%，降幅远少于该行首席执行官高沛德(Michael Corbat)6月初所预警的25%。

获利下滑反映出美国银行业者与低利率奋战的艰辛，因低利率打压了银行通过放款获利的能力。

“尽管英国已有新领导人，美国却还在总统选战阶段。”高沛德周五在与分析师的电话会议时指出。“如此地缘政治及经济不确定性无法让升息明朗化。”

花旗第二季净利差自上年同期的2.95%降至2.86%，净利差是衡量放款获利能力的重要指标。首席财务官John Gerspach称，今年余下时候该指标只能反弹到大约2.90%，低于花旗2016年初时预期的水准。

高沛德现指望美国信用卡业务能助花旗安度低利率时期。花旗上个月在美国与零售商Costco Wholesale Corp 合推联名卡，并行销其2%现金回馈卡。

花旗预计本季美国消费银行业务营收将较第二季增长；亚洲和墨西哥业务的改善则料带动国际消费者业务营收温和增长。

高沛德指出，花旗提供企业现金管理及交易金融的业务新合约，将带动营收同比增长。

花旗第二季每股盈余(EPS)从1.45美元下滑至1.24美元，但优于汤森路透分析师平均预估的1.10美元。

第二季坏帐费用也下降。

花旗集团股价周五收低0.27%，报44.33美元。

**新目标**

高沛德表示他将在今年稍晚提出该银行的新表现目标，更新他于2013年设定的资产和资本回报率及效率目标。

花旗第二季股东权益报酬率(ROE)为7%，低于该行理论资本成本的10%，也不及摩根大通及富国银行的10%和11.7%。

不过花旗海外消费银行业务表现守稳，经汇率调整后净利增长7%。

不过其整体消费银行获利下滑18%；其中以北美消费者业务降幅最大，净利大跌22%，营收减少3%，费用也上升。

受汇率变动之助，花旗第二季营运支出减少5%至103.7亿美元；但营收下降8%。