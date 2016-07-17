《美国重要政经日程》--7月18日

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物成长报告
2000 - 财政部公布5月国际资本流动数据(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。