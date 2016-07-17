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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--7月18日-7月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值

    7月18日当周
    
    7月18日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)           6月         --        持平
                                (较上年同期)                   --       -3.1%
    
    7月19日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    7月20日(三)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数            7月         --         正3 
    
    7月21日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --  买超25,491
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超3,068
    
    7月22日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       --        48.1 
    
    7月25日当周
    
    7月24-25日
    2350 日本出口(较上年同期)                     6月          --      -11.3%
             进口(较上年同期)                                  --      -13.8%
             贸易收支(亿日圆)                                  --     逆差407
    
    7月25-26日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季        --       +0.5%
                              (较上年同期)                     --       +2.8%(完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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