澳新经济指标预测--7月18日-7月25日****

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 7月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月25日当周 7月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 42.2 出口(亿新西兰元) -- 45.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.58 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 -- 逆差36.3(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 郑茵)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。