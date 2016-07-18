更新版 1-美股业绩：富国银行获利下降3.5%，支出控制情况遭盘问

“(利率)在较长时间处于较低水平，这种预想让我们的一切都面临压力，”Stumpf在回答一位分析师的提问时说。该分析师承认，再询问成本的事，或许是“白费口舌”。

“我们不会仅仅因为营收或获利方面压力，就做一些短期来看明智，长期来看无益的事情，”Stumpf还说，“我们将继续非常努力...去削减不能增加价值的成本。”

富国银行公布，第二季可归属于普通股股东的净利从去年同期的54亿美元降至52亿美元。营收增长4%至222亿美元。

每股盈余上年同期的从1.03美元降至1.01美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估富国银行第二季每股盈余1.01美元。

富国银行第二季平均贷款为9,508亿美元，较上年同期增长9%，较前季增长3%。

这是贷款连续第16个季度增长。但随着贷款的增长，该行也需要增加拨备以防未来可能出现的贷款损失。

第二季贷款损失拨备为11亿美元，较上年同期增加逾两倍，较第一季增加49%。富国银行称，除油气行业贷款外的整体信贷质量“稳健”。能源价格下跌导致油气行业贷款承压。

富国银行是美国最大的抵押贷款银行，但在这一业务上面临一些特殊的挑战。

该行的抵押贷款银行营收下降17%。

截至周四收盘，富国银行的股价今年以来已累计下跌约10%，但仍是美国市值最大的银行。

虽然富国银行的业绩基本符合预期，但Oppenheimer的分析师Chris Kotowski称，这“表明营收取得增长的难度有多大。”(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张涛/郑茵)