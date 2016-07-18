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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--7月18日-7月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    7月18日当周
    
    7月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    7月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月         +0.1%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.3%
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%     +0.2%
                (较上年同期)                                     +1.3%     +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.2%     +0.3%
                           (较上年同期)                          +1.5%     +1.4%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +1.5%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     6月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +1.1%     +2.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -0.8%     -3.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -0.5%     -0.7%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.1%      持平
                             (未经季节调整，较上年同期)          +0.6%     +0.5%
    0900 德国ZEW经济景气指数                        7月          正9.1    正19.2
                    现况指数                                    正52.0    正54.5
        
    7月20日(三)    
    0600 德国PPI(较前月)                            6月          +0.2%     +0.4%
                (较上年同期)                                     -2.4%     -2.7%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           5月            --    盈余340
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余362
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --      1,288
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   6月       增加4.0    减少0.4
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月    5.0%       5.0%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.3%      +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.4%      +2.3%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                      7月            --       19.4
    1400 欧元区消费者信心指数                     7月初值        负8.0     负7.3  
    
    7月21日(四)    
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      6月            --   顺差37.86
    0645 法国企业景气指数                          7月            102        102
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)          6月          94.00      91.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --      34.17
    0830 英国零售销售(较前月)                      6月          -0.6%      +0.9%
                     (较上年同期)                               +4.9%      +6.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.7%      +1.0%
                               (较上年同期)                     +4.7%      +5.7%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)              7月             --      0.00%
                         (存款利率)                                --    负0.40%
    
    7月22日(五)        
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      7月初值        48.1       48.3
                   服务业PMI                                     49.5       49.9
                   综合PMI                                       49.0       49.6
    0730 德国Markit制造业PMI                      7月初值        53.5       54.5
                   服务业PMI                                     53.3       53.7
                   综合PMI                                       53.7       54.4
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          5月          --       +1.0%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --     -11.30%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          5月          --       +2.1%    
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    7月初值        52.0       52.8
                     服务业PMI                                   52.5       52.8
                     综合PMI                                     52.6       53.1
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    7月         49.4       52.1
                        服务业PMI                                49.5       52.3       
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          5月          --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -0.5%
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            6月初值        --    顺差32.6 
    
    7月25日当周
    
    7月25日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     7月          --       108.7
                    现况指数                                      --       114.5
                    预期指数                                      --       103.1    
    1000 英国CBI总工业订单差值                       7月          --         负2  (完)    
    
      
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