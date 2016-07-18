版本:
中国
债券 | 2016年 7月 18日 星期一 08:29 BJT

标题新闻：德国对意大利政府援助银行持开放态度，但仍坚决反对让所有债权人不受损失--消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐