《中国报摘》--中国证券报7月18日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 头版头条:
--Wind数据显示，截至17日，中国沪、深两市1,771家上市公司公布上半年业绩预告。除48家业绩不确定之外，预喜的公司（包括续盈）达1,116家，占比63%。
* 其他:
--截至7月15日，共有72家中央和地方上市公司因筹划重大资产重组事项处于停牌状态。分析人士认为，下半年国企改革将着力推进，在重组、混改、国有资本投资运营公司、处置僵尸企业等方面将取得实质性突破。
--华菱钢铁 重组预案包括资产置换、发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。