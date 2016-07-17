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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月18日

* 头版头条:

--Wind数据显示，截至17日，中国沪、深两市1,771家上市公司公布上半年业绩预告。除48家业绩不确定之外，预喜的公司（包括续盈）达1,116家，占比63%。

　

* 其他:

--截至7月15日，共有72家中央和地方上市公司因筹划重大资产重组事项处于停牌状态。分析人士认为，下半年国企改革将着力推进，在重组、混改、国有资本投资运营公司、处置僵尸企业等方面将取得实质性突破。

--华菱钢铁 重组预案包括资产置换、发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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