《中国报摘》--中国证券报7月18日

* 头版头条:

--Wind数据显示，截至17日，中国沪、深两市1,771家上市公司公布上半年业绩预告。除48家业绩不确定之外，预喜的公司（包括续盈）达1,116家，占比63%。

* 其他:

--截至7月15日，共有72家中央和地方上市公司因筹划重大资产重组事项处于停牌状态。分析人士认为，下半年国企改革将着力推进，在重组、混改、国有资本投资运营公司、处置僵尸企业等方面将取得实质性突破。