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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:20 BJT

新加坡金融：金管局称采取监管行动前将评估新加坡交易所的调查结果

路透新加坡7月15日 - 新加坡金管局周五称其将严肃看待新加坡交易所(SGX) 证券市场交易中断事故，并将在该交易所递交调查报告后决定采取何种监管行动。

“我们已指示新加坡交易所从根本上解决问题，并向金管局递交全面调查报告，”新加坡金管局在声明中称。新加坡金管局负责监管新加坡交易所。

金管局发言人在邮件中表示，金管局将评估调查结果，然后决定采取适当的监管行动。

新加坡证券市场周五恢复交易，此前发生了过去两年中的第四次重大交易中断。新加坡交易所在本地区面临严峻竞争，执行长罗文才试图重振新交所活力，此次事故加大了他的压力。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)

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