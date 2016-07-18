新加坡金融：金管局称采取监管行动前将评估新加坡交易所的调查结果

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新加坡7月15日 - 新加坡金管局周五称其将严肃看待新加坡交易所(SGX) 证券市场交易中断事故，并将在该交易所递交调查报告后决定采取何种监管行动。
“我们已指示新加坡交易所从根本上解决问题，并向金管局递交全面调查报告，”新加坡金管局在声明中称。新加坡金管局负责监管新加坡交易所。
金管局发言人在邮件中表示，金管局将评估调查结果，然后决定采取适当的监管行动。
新加坡证券市场周五恢复交易，此前发生了过去两年中的第四次重大交易中断。新加坡交易所在本地区面临严峻竞争，执行长罗文才试图重振新交所活力，此次事故加大了他的压力。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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