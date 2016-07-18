新加坡金融：金管局称采取监管行动前将评估新加坡交易所的调查结果

路透新加坡7月15日 - 新加坡金管局周五称其将严肃看待新加坡交易所(SGX) 证券市场交易中断事故，并将在该交易所递交调查报告后决定采取何种监管行动。

“我们已指示新加坡交易所从根本上解决问题，并向金管局递交全面调查报告，”新加坡金管局在声明中称。新加坡金管局负责监管新加坡交易所。

金管局发言人在邮件中表示，金管局将评估调查结果，然后决定采取适当的监管行动。