中国稀土：新交易系统摒弃保证金交易，期货方案已上报--报载

路透上海7月18日 - 上海证券报周一报导，包头稀土产品交易所将上线新交易系统，摒弃保证金交易，采用纯现货交易，立足现货交收，未来还拟合作开发稀土指数基金。另外，上海期交所的稀土期货方案已上报国务院。

报导称，与之前的保证金交易模式不同，稀交所新交易模式采用纯现货交易，不设立杠杆，杜绝资本的投机和炒作，切实服务于实体经济和现货交易。新交易系统将提供包括发售、挂牌、拍卖等在内的七种交易模式，还将推出稀土氧化物、稀土金属、稀土合金以及稀土应用的中间产品等在内的各种产品。

包头稀交所董事长李振宏表示，新交易系统的引入，会改变稀土现有交易和贸易模式，为国家供给侧改革提供一个通道。稀交所将通过为企业和投资者提供完善便捷的实物交收体系、覆盖全国的指定交收仓库和交收厂库、安全便捷的金融服务和资金支持等，使稀交所成为全国稀土的交易中心、定价中心、信息中心和金融投资中心。

中国稀土行业协会秘书长马荣璋也指出，包头稀交所新交易系统的上线，将为行业发展以及稀土期货的推出打下良好基础，最终提升中国稀土行业在国际上的话语权和定价权。

马荣璋透露，去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究，目前相关方案已上报国务院。

报导还指出，包头稀交所正与中国经济信息社合作，加快开发稀土交易型开放式指数基金，使其成为具有世界影响力的交易指数和市场风向标。

包头稀交所常务副总经理刘泳还透露，交易所未来计划在自贸区和境外设立交割库，为境外客户参与稀土交易提供各种便利和条件。另外，未来稀交所还将在香港设立稀土交易所，并在英国伦敦、德国法兰克福、美国纽约等地设立稀土境外跨境交易中心。

中国是全球最大稀土生产国，市场份额约占九成。不过当前中国稀土交易还是一种分散的、线下的、传统的交易方式，且在全球市场缺乏定价权。去年，中国稀土价格平均下跌15%，稀土全行业亏损近8亿元人民币。