《中国重要政经日程》--7月18日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

*--中国国务委员杨洁篪赴俄罗斯乌里扬诺夫斯克市出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议，至20日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

7月24日（周日）

--中国人民银行和佳通银行主办的2016国际货币论坛在北京举行。

8月31日（周三）

*--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。

9月1日（周四）

*--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。

9月3日（周六）

*--G20工商峰会在浙江杭州举行。

9月4日（周日）

--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。