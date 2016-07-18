《中国重要政经日程》--7月18日-9月11日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
=============================今日重要政经日程==========================
*--中国国务委员杨洁篪赴俄罗斯乌里扬诺夫斯克市出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议，至20日。
=============================近期重要政经日程==========================
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
7月24日（周日）
--中国人民银行和佳通银行主办的2016国际货币论坛在北京举行。
8月31日（周三）
*--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。
9月1日（周四）
*--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。
9月3日（周六）
*--G20工商峰会在浙江杭州举行。
9月4日（周日）
--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选