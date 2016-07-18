《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月18日

7月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7544港元 ) 美国股市道琼工业指数周五收位创纪录新高，道琼工业指数 上涨10.14点，或0.05%，至18,516.5 5点三大股指连续第三周上涨，因经济数据强劲和企业季报开局良好，令投资者对股市将继续上涨充满信心 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.360 -0.45 19981 9.798 -0.32 中国铝业 8.620 -2.60 12775 2.674 0.14 中国移动 59.680 -0.18 124108 92.557 -0.69 中国人寿 11.330 1.34 237286 17.571 -0.61 中石油 70.330 -0.45 20334 5.454 -0.30 中石化 74.650 -0.55 15387 5.789 -0.20 汇丰控股 31.860 -0.09 2603297 49.411 -0.38 中电信 47.110 -0.84 4740 3.653 0.36 中国联通 10.430 -0.38 51759 8.088 -0.27 兖州煤业 6.610 -3.78 6969 5.126 -1.05 华能国际 23.850 0.04 20242 4.624 0.08 南方航空 31.530 -0.47 4773 4.890 -0.21 东方航空 28.250 -0.88 3064 4.381 -0.20 中芯国际 4.160 -0.95 1773 0.645 0.81 （完）