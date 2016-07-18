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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月18日

7月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7544港元
 )
    
    美国股市道琼工业指数周五收位创纪录新高，道琼工业指数 上涨10.14点，或0.05%，至18,516.5
5点三大股指连续第三周上涨，因经济数据强劲和企业季报开局良好，令投资者对股市将继续上涨充满信心
。 
 公司名称               ADR代码     收盘价      涨跌幅      成交量      ADR折合每   较港股溢价
                                                                        股普通股    
                                    （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                             126.360     -0.45       19981       9.798       -0.32
 中国铝业                           8.620       -2.60       12775       2.674       0.14
 中国移动                           59.680      -0.18       124108      92.557      -0.69
 中国人寿                           11.330      1.34        237286      17.571      -0.61
 中石油                             70.330      -0.45       20334       5.454       -0.30
 中石化                             74.650      -0.55       15387       5.789       -0.20
 汇丰控股                           31.860      -0.09       2603297     49.411      -0.38
 中电信                             47.110      -0.84       4740        3.653       0.36
 中国联通                           10.430      -0.38       51759       8.088       -0.27
 兖州煤业                           6.610       -3.78       6969        5.126       -1.05
 华能国际                           23.850      0.04        20242       4.624       0.08
 南方航空                           31.530      -0.47       4773        4.890       -0.21
 东方航空                           28.250      -0.88       3064        4.381       -0.20
 中芯国际                           4.160       -0.95       1773        0.645       0.81
 （完）

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