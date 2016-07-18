中国个股：华菱钢铁拟置出钢铁资产转型金融和节能发电，配套融资85亿

路透上海7月18日 - 中国大型钢铁公司--华菱钢铁 周日晚公告称，拟与控股股东华菱集团等进行资产置换和资产重组，置出目前陷入困境的钢铁资产，置入及增发收购金融和节能发电资产，并拟配套融资至多85亿元人民币。

据公告，在资产置换方面，华菱钢铁将以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权以及华菱集团全资子公司迪策创投持有的财富证券14.42%股权进行置换。置出资产的初步作价为62.58亿元，置入资产的初步作价为51.31亿元，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足。

除了资产置换，华菱钢铁拟以3.63元/股的价格发行22.61亿股股票，作价82.06亿元发行股份购买财信金控持有的财信投资100%股权；发行1.05亿股股票，作价3.81亿元发行股份购买深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。

财信金控系华菱集团兄弟公司。财信投资目前持有财富证券62.89%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权。

同时，该公司拟以3.63元/股的价格向华菱集团母公司华菱控股发行不超过23.42亿股股份，募集配套资金用于补充此次收购资产中的财富证券、湖南信托和吉祥人寿三家金融企业的资本金。重组和增发完成后，预计华菱控股直接和间接持有上市公司82.99%股权。

本次重组后，华菱钢铁将直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务。

华菱钢铁是湖南国有企业中最大的上市公司，此次重组方案将为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，并补齐金融产业发展的短板。

全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔 目前为华菱钢铁第二大股东，持股10.08%。不过，由于因技术转让等问题，近几年外方股东与上市公司关系并不融洽，安赛乐米塔尔此前已向华菱集团转让部分华菱钢铁股份。