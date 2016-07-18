版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报7月18日

* 要闻版头条：

--环球债息屡创新低，欧日更奉行负利率政策，＂追息＂（Hunger for yield）潮愈演愈烈。资金配置新时代下，港股市场三大亮点吸引资金停泊：整体股息率逾3厘、估值低企、滙兑风险极低。

* 其他：

--阿里巴巴 旗下支付宝主导綫上支付市场，但瑞信互联网分析师周知然认为，腾讯 旗下微信支付业务增长迅速，两年内两者在綫上及綫下支付市场的规模会势均力敌。

--安东油田服务 次季新增定单约5.03亿元人民币，当中内地占约65.8%，包括山西、鄂尔多斯及新疆项目。截至6月底，在手定单约35.6亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐