《香港报摘》--经济日报7月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--环球债息屡创新低，欧日更奉行负利率政策，＂追息＂（Hunger for yield）潮愈演愈烈。资金配置新时代下，港股市场三大亮点吸引资金停泊：整体股息率逾3厘、估值低企、滙兑风险极低。
* 其他：
--阿里巴巴 旗下支付宝主导綫上支付市场，但瑞信互联网分析师周知然认为，腾讯 旗下微信支付业务增长迅速，两年内两者在綫上及綫下支付市场的规模会势均力敌。
--安东油田服务 次季新增定单约5.03亿元人民币，当中内地占约65.8%，包括山西、鄂尔多斯及新疆项目。截至6月底，在手定单约35.6亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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