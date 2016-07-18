《香港报摘》--经济日报7月18日

--环球债息屡创新低，欧日更奉行负利率政策，＂追息＂（Hunger for yield）潮愈演愈烈。资金配置新时代下，港股市场三大亮点吸引资金停泊：整体股息率逾3厘、估值低企、滙兑风险极低。

--阿里巴巴 旗下支付宝主导綫上支付市场，但瑞信互联网分析师周知然认为，腾讯 旗下微信支付业务增长迅速，两年内两者在綫上及綫下支付市场的规模会势均力敌。