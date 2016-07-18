《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月18日

*工商时报：

--金管会展开拯救台股成交量大作战。金管会主委丁克华昨日表示，证交所旗下的台湾指数公司正开发并推出更多指数，进而与柜买中心、投信等合作设计更多元的台股商品。

--金管会主委丁克华提出夹层融资及附认股权融资两大产业金融新政，银行公会已完成评估，除了主张夹层融资与附认股权融资可兵分两路，由资产管理公司(AMC)及银行进行，更建议金管会可开放金控旗下AMC公司投入夹层融资业务。

*经济日报：

--台积电 吃苹果 单再传捷报，独拿苹果下一世代A11处理器大单，创下连续二个制程击败劲敌三星 ，独拿苹果处理器大单的新纪录，明年营收持续成长动能无虞。三星连续痛失苹果大单之后，准备在7奈米部属重兵，与台积电一较高下。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。