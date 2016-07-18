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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:35 BJT

《香港报摘》--信报7月18日

* 要闻版头条：

--英国脱欧导致加息预期降温，加上二手住宅＂锁匙盘＂数量急降，带动本港楼市行情近日显着回扬。中原集团主席兼总裁施永青预期下半年楼价指数或重上去年9月高位，目前他已停止减持手头物业。

* 其他：

--摩根大通首席中国经济学家朱海斌表示，内地上半年民间投资疲弱，房地产投资的复苏在经济稳增长中发挥较大作用，但房地产行业黄金10年已过，此轮复苏恐难持续，为未来内地经济增长埋隐忧。若经济增速进一步放缓，企业债爆煲，或变成＂黑天鹅＂事件。

--市场对于7月份澳门博彩收入的表现看法出现分歧，实德环球 副主席马浩文指出，赌场生意有所回升，但集中在中场，7月整体博彩收入未至于录得按年升幅。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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