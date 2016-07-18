《香港报摘》--信报7月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--英国脱欧导致加息预期降温，加上二手住宅＂锁匙盘＂数量急降，带动本港楼市行情近日显着回扬。中原集团主席兼总裁施永青预期下半年楼价指数或重上去年9月高位，目前他已停止减持手头物业。
* 其他：
--摩根大通首席中国经济学家朱海斌表示，内地上半年民间投资疲弱，房地产投资的复苏在经济稳增长中发挥较大作用，但房地产行业黄金10年已过，此轮复苏恐难持续，为未来内地经济增长埋隐忧。若经济增速进一步放缓，企业债爆煲，或变成＂黑天鹅＂事件。
--市场对于7月份澳门博彩收入的表现看法出现分歧，实德环球 副主席马浩文指出，赌场生意有所回升，但集中在中场，7月整体博彩收入未至于录得按年升幅。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选