《全球重要经济事件一览表》--7月18日-7月25日

俄罗斯乌里扬诺夫斯克市--中国国务委员杨洁篪出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议(至20日)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。

西班牙阿尔梅里亚--西班牙央行总裁林德主持一个银行业会议的开幕式(0900)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面，并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会(1215)。