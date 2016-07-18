《全球重要经济事件一览表》--7月18日-7月25日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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7月18日(一)
俄罗斯乌里扬诺夫斯克市--中国国务委员杨洁篪出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议(至20日)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。
西班牙阿尔梅里亚--西班牙央行总裁林德主持一个银行业会议的开幕式(0900)。
雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面，并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会(1215)。
7月19日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。
7月20日(三)
惠灵顿--新西兰央行更新经济评估，将公布经济评估更新摘要(2100)。
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
7月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。
7月22日(五)
中国成都--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至7月23日)。
7月23日(六)
成都--G20财长和央行行长会议(至24日)。
7月24日(日)
北京--中国人民银行和佳通银行主办2016国际货币论坛。
7月25日(一)
暂无重要经济事件。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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