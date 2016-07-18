《汇市简讯》新西兰元/美元面临的风险偏下档

* 在CPI数据引发跌势后，新西兰元/美元持于0.7070/90区间，最新报0.7071

* 交易员们觉得新西兰央行想在8月降息

* 这使得新西兰元的风险偏下档，图表：reut.rs/29RAYk1

* 0.7001是5月/7月从0.6676至0.7325涨势的50%回档位，为下一个技术目标位