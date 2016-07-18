《汇市简讯》新西兰元/美元面临的风险偏下档

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 在CPI数据引发跌势后，新西兰元/美元持于0.7070/90区间，最新报0.7071
* 交易员们觉得新西兰央行想在8月降息
* 新西兰央行周四公布利率决定前，很难看到新西兰元持续上扬
* 这使得新西兰元的风险偏下档，图表：reut.rs/29RAYk1
* 0.7001是5月/7月从0.6676至0.7325涨势的50%回档位，为下一个技术目标位
* 6月底低点0.7059和0.7042分别构成支撑，0.7172为阻力位
(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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