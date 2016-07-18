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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:45 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元面临的风险偏下档

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* 在CPI数据引发跌势后，新西兰元/美元持于0.7070/90区间，最新报0.7071

* 交易员们觉得新西兰央行想在8月降息

* 新西兰央行周四公布利率决定前，很难看到新西兰元持续上扬

* 这使得新西兰元的风险偏下档，图表：reut.rs/29RAYk1

* 0.7001是5月/7月从0.6676至0.7325涨势的50%回档位，为下一个技术目标位

* 6月底低点0.7059和0.7042分别构成支撑，0.7172为阻力位

(完)

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