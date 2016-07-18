《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 明报：
--神州租车 年初宣布与其联营专车公司＂优车科技＂进行股权重组，惟因两间公司交叉持股且存在关联交易问题受市场质疑。神州租车首席运营官兼首席财务官李维表示，公司计划未来逐渐减持优车股份，而优车亦会通过寻求其他商业伙伴以缩减关联交易。
* 苹果日报：
--对于中国倡议的“一带一路”发展，新加坡华侨银行集团行政总裁钱乃骥表示，相信私营机构要到三、四年后第二阶段发展，市场出现更多合适项目时才会积极参与。该行以亚洲及东盟地区为业务据点，可望在“一带一路”融资机遇中享优势，目前正部署前期准备工作。
* 星岛日报：
--佳兆业 自去年3月底起停牌，日前发出通告指，更换核数师罗兵咸永道，并已于今年6月24日生效，该集团委任致同（香港）会计师事务所为新的核数师。除更换核数师外，佳兆业预计若达成复牌条件，可于明年1月恢复买卖。（完）
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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