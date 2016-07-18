《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

* 明报：

--神州租车 年初宣布与其联营专车公司＂优车科技＂进行股权重组，惟因两间公司交叉持股且存在关联交易问题受市场质疑。神州租车首席运营官兼首席财务官李维表示，公司计划未来逐渐减持优车股份，而优车亦会通过寻求其他商业伙伴以缩减关联交易。

* 苹果日报：

--对于中国倡议的“一带一路”发展，新加坡华侨银行集团行政总裁钱乃骥表示，相信私营机构要到三、四年后第二阶段发展，市场出现更多合适项目时才会积极参与。该行以亚洲及东盟地区为业务据点，可望在“一带一路”融资机遇中享优势，目前正部署前期准备工作。

* 星岛日报：

--佳兆业 自去年3月底起停牌，日前发出通告指，更换核数师罗兵咸永道，并已于今年6月24日生效，该集团委任致同（香港）会计师事务所为新的核数师。除更换核数师外，佳兆业预计若达成复牌条件，可于明年1月恢复买卖。（完）