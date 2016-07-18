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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 08:58 BJT

《全球汇市》土耳其军事政变平息后里拉上涨，日圆下跌

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1057 1.1034 +0.21 +1.81 1.0860

美元/日圆 105.47 104.83 +0.61 -12.33 120.30

欧元/日圆 116.60 115.60 +0.87 -10.63 130.47

美元/瑞郎 0.9831 0.9822 +0.09 -1.87 1.0018

英镑/美元 1.3242 1.3191 +0.39 -10.15 1.4738

美元/加元 1.2956 1.2968 -0.09 -6.38 1.3839

美元/离岸人民币 6.7050 6.7095 -0.07 +2.09 6.5680

澳元/美元 0.7592 0.7577 +0.20 +4.36 0.7275

新西兰元/美元 0.7082 0.7109 -0.38 +3.77 0.6825

澳元/日圆 80.070 79.140 +1.18 -8.62 87.620

新西兰元/日圆 74.690 74.530 +0.21 -8.89 81.980

英镑/日圆 139.66 138.07 +1.15 -21.19 177.22

澳元/新西兰元 1.0720 1.0621 +0.93 +0.53 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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