《全球汇市》土耳其军事政变平息后里拉上涨，日圆下跌

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1057 1.1034 +0.21 +1.81 1.0860
美元/日圆 105.47 104.83 +0.61 -12.33 120.30
欧元/日圆 116.60 115.60 +0.87 -10.63 130.47
美元/瑞郎 0.9831 0.9822 +0.09 -1.87 1.0018
英镑/美元 1.3242 1.3191 +0.39 -10.15 1.4738
美元/加元 1.2956 1.2968 -0.09 -6.38 1.3839
美元/离岸人民币 6.7050 6.7095 -0.07 +2.09 6.5680
澳元/美元 0.7592 0.7577 +0.20 +4.36 0.7275
新西兰元/美元 0.7082 0.7109 -0.38 +3.77 0.6825
澳元/日圆 80.070 79.140 +1.18 -8.62 87.620
新西兰元/日圆 74.690 74.530 +0.21 -8.89 81.980
英镑/日圆 139.66 138.07 +1.15 -21.19 177.22
澳元/新西兰元 1.0720 1.0621 +0.93 +0.53 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/戴素萍 审校 王丽鑫/王兴亚/龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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