港报社评：脱欧近忧暂解，远虑续扰香港--经济日报7月18日

英国脱欧震荡暂纾，环球资金随即重新配置，刺激港股在内的多个主要股市创今年新高。然而，脱欧余波恐续有来，实体经济压力势续增，本港须有心理准备迎战逆风。

恒生指数上周五创今年收市新高，除港股外，美股、英股，以至多个亚太区股市如台湾、泰国等近日亦升至高位。短期而言，英国脱欧警报暂除，有利环球股市。此因英国脱欧引发的政经变数，在上周纷暂消解。如政治方面，保守党党魁之争落幕，文翠珊以大热姿态接任首相，缓减英国政治不确定变数；至于金融市场方面，英伦银行意外不减息则令英镑止泻喘稳，为脱欧引发的金融动荡暂时止血。

在环球市场中，亚太包括港股，有望看高一綫。因英国脱欧爆出黑天鹅后，市场风险胃纳出现微妙变化，不少资金重估欧洲投资风险，并调整投资布局，部分或重新流入较远离欧洲风眼的亚太区。若资金续＂脱欧入亚＂，那亚太股市包括港股，短綫受惠或更大。

然而，外界实不宜过度乐观，因英国脱欧余波仍陆续有来。因英国新内阁虽盼拖到明年初才启动脱欧程序，惟不少欧盟大国却希望长痛不如短痛，拟迫英国及早脱欧，英国选出新首相仅英欧政治角力开始；且脱欧涟漪效应或扩散，如苏格兰拟推第二次独立公投的声势日涨、意大利银行危机会否急爆也难逆料，脱欧阴霾实未散。

故亚太股市虽可望短綫得益，惟脱欧冲击很可能在未来几年不时出现，资金进锐退速势倍添金融波动。尤其港股向来是环球＂提款机＂，且港股更有不少业务植根欧洲的重磅股，一旦脱欧忧虑再燃，港股或再首当其冲。

影响更深的是实体经济方面。英国脱欧恐令欧洲以至环球经济倍添变数，或加剧需求不足问题，商界对经营前景自更审慎，更倾向严控投资、人力等成本打守势波。而在这个地球村年代，环球包括亚太、香港将难独善其身，增实体经济重压。

更何况，英国脱欧后推升全球避险情绪，美元滙价强势或持续，在联滙制度下，港元亦再度转强，而强港元恐损旅客访港意慾、推升外资在港营商成本，加剧本港经济阴乾压力。

港人在搭脱欧震荡暂纾的股市顺风车之余，切莫对脱欧后续发展掉以轻心，更要对接续的实体经济冲击做好心理准备，在阴晴难料的脱欧变局中稳住船舵。(完)

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