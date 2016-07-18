主要国家经济指标预测--7月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.3% +2.6% (未经季节调整，较上年同期) -0.7% -3.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -0.5% -0.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +0.6% +0.5% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 9.0 19.2 现况指数 51.8 54.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115 113.6 建筑许可(较前月) -- +0.5% 房屋开工年率(万户) 117 116.4 房屋开工(较前月) -- -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月18日(一) 0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期) 6月 +7.3% -- 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 59 60 2000 美国整体资本流动(亿美元) 5月 净流出110 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出183 -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.2% -- (较上年同期) -2.7% --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)