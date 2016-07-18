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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--7月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月       +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.3%
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%     +0.2%
                (较上年同期)                                     +1.3%     +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.2%     +0.3%
                           (较上年同期)                          +1.5%     +1.4%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +1.5%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       6月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +1.3%     +2.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -0.7%     -3.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.2%     +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)              -0.5%     -0.7%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.1%      持平
                             (未经季节调整，较上年同期)          +0.6%     +0.5%
    0900 德国ZEW经济景气指数                           7月         9.0      19.2
                    现况指数                                      51.8      54.5
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月         115     113.6
             建筑许可(较前月)                                      --      +0.5%
             房屋开工年率(万户)                                    117     116.4
             房屋开工(较前月)                                      --      -0.3%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月18日(一)
    0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期)      6月      +7.3%         --
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          7月         59         60
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      5月  净流出110         --
         外资购买美国公债(亿美元)                           净卖出183         --
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月      +0.2%         --
                                (较上年同期)                    -2.7%         --(完)            
  
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)

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