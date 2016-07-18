《中国报摘》--其他报纸重要消息7月18日

路透上海7月18日 -

**上海证券报**

--中国稀土行业协会秘书长马荣璋透露，去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究，目前相关方案已上报国务院。

--天海投资 日前宣布一项约60亿美元的并购计划后，上交所发出问询函，就本次交易的资金安排、资产整合风险及标的资产业务合规性等问题，要求逐一补充说明。

--大商所理事长李正强表示，随着钢铁行业去产能深入推进，实体企业利用期货市场进行风险管理的需求逐步增加，大商所将面向焦煤、焦炭、铁矿石期货品种，扩大场外期权试点。

**证券时报**

--据不完全统计，自6月17日《上市公司重大资产重组管理办法》的征求意见稿出台至今，两市已有31家上市公司宣布终止重大重组事项，而去年全年仅为56家。

**金融时报**

--进出口银行与重庆市政府签署协议，“十三五”期间，该行将向重庆市重点项目提供1,000亿元人民币的资金支持。(完)