中国个股：上交所问询天海投资拟收购美国IMI资金来源及整合风险

路透上海7月18日 - 中国天津天海投资发展股份有限公司 上周六公告称，针对其此前60亿美元并购美国IT供应链综合服务商Ingram Micro Inc（IMI） 计划，上海证券交易所发出问询函，就其交易的资金安排、资产整合风险及标的公司资产业务合规性等问题，要求公司逐一补充说明。

天海投资7月初曾公告，拟以60.09亿美元现金并购IMI，天海投资大股东国华人寿亦将间接参与此次并购；本次收购资金来源包括自有资金、银行借款和联合投资，其中公司自有资金87亿元人民币，国华人寿投资40亿元，剩余部分为银行借款。

针对银行借款部分，上交所要求天海投资补充披露本次交易中银行贷款规模、期限及利率，由此产生的大额财务费用是否会对上市公司业绩产生负面影响，以及银行贷款的未来还款资金来源。

同时，对于该公司将募投资金本息86.46亿元从原用于购买油轮和LNG船项目变更为购买本次交易的标的资产IMI100%股权，上交所要求补充披露前期定增募集资金时，是否存在将其用于收购境外资产的计划；公司大比例变更募投资金项目是否符合相关规定。

此外，上交所还关注其本次交易存在业务整合风险，要求补充披露上市公司针对标的资产整合的人才储备情况，标的公司实际控制人变更是否会对其客户和供应商网络产生影响及其应对措施等。

天海投资自2月中旬起连续停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报6.11元。（完）

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