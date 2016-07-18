港报社评：立法会选举设＂防独软件＂画蛇添足--信报7月18日

随着拉布变成新常态的四年会期过去，点算法定人数接近1,500次，消耗220小时，因法定人数不足而流会18次，本届立法会曲终人散。紧接下来，新一届立法会选举开始接受报名，有人退下火线，有人跃跃欲试，觑准未来四年的70个议席，各党各派诸色人等秣马厉兵，谁上谁落待9月自有分晓。立法会选举尚未埋身肉搏，光是报名的环节已经擦出火花，选举管理委员会作出新安排，要求参选人额外签署一份确认书，建制派照签如仪，泛民阵营则迄今拒签的居多。

签署确认书的用意乃在于，参选人必须在提名表格中声明拥护《基本法》，更特别列出第一、第十二和第一百五十九条，包括香港特区属国家不可分离的部分等等，以作申明。显而易见，选举管理委员会希望藉此防止参选人鼓吹港独，确认书不妨称为＂防独软件＂。对此，传统泛民政党例如民主党、公民党和民协等，以及打正旗号主张港独的本土民主前线，皆拒绝签署确认书。泛民政党认为，确认书是画蛇添足，质疑其法律效力，将约见选管会主任冯骅，希望澄清有关做法的依据，甚至不排除提出司法覆核。而当中最关键是，报名参选立法会的人士如果不签署确认书，会否失去参选资格？对于这个问题，选管会目前似乎未有明确的答案，政制及内地事务局副局长陈岳鹏仅仅强调，签署确认书只是依法办事，过程中不涉及政治审查，希望参选人配合，但他未有正面回应，不签署确认书是否会失去参选资格。

特首梁振英指出，选举必须依法组织、报名和进行，这是依法办事和体现法治的要求。他又提到，社会有人讨论香港于2047年之后会怎样，但根据《基本法》的＂五十年不变＂，只不过是香港资本主义制度和生活方式不变，不会改变香港是国家不可分离一部分的事实，2047年的问题与香港应否独立无关。基本法委员会副主任梁爱诗表示，确认书是重申《基本法》条文的要求，看不到有违反、超越或抵触《基本法》的地方。全国人大代表谭惠珠说道，选管会的要求符合《基本法》，新做法是令现行条文执行得更明确，与议员当选后有同样性质的宣誓做法一致。

确认书既然是重申《基本法》条文，与议员当选后的宣誓一致，理论上没有添加新的限制，亦不存在政治审查，如此说来，不正正是泛民政党所说的画蛇添足吗？要是不签署确认书仍然有资格参选，我们实在看不到这份＂防独软件＂有何作用。换个角度而言，万一不签署确认书将失去参选资格，恐会掀起轩然大波，随时令本已严重撕裂的社会进一步剑拔弩张。再假如，不签署确认书虽然获准参选，但参选人在竞选过程中发表主张港独的言论而被取消资格，或在当选之后被褫夺议员的席位，理由是＂发假誓＂，情况肯定更混乱。

参选立法会要签署确认书的做法，与其说是依法办事，不如说是特区政府向中央政府表达其政治正确的牌面动作，客观效果是难以阻止主张港独的人士＂入闸＂或＂出闸＂。民主党与公民党尽管不支持港独，但他们拒绝签署；相反，不讳言鼓吹港独的部分激进组织参选人则愿意签署，他们认为签署只代表确认知悉《基本法》存在相关条文，不代表会遵从，亦不介意惹上官非。换言之，＂防独软件＂对于独派和非独派皆没有约束力，签与不签不具备什么意义。

我们始终认为，有效落实＂一国两制＂是遏制港独的最佳办法，根本毋须在一些小枝小节之上做手脚。特区政府只要正正常常做好香港这一制，扞衞自由法治等等核心价值，港独将会失去其极小众的市场。天下本无事，庸人自扰之，如果不签署确认书竟然影响参选立法会的资格，无异于授人以柄，平白为独派送上免费助选广告。（完）

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