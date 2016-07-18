港报社评：和平崛起遇新挑战，该硬则硬该软则软--明报7月18日

一如所料，菲律宾提出的南海仲裁案做出完全不利中国的裁决，不但＂九段线＂的历史权利被完全否定，连太平岛也被认定为＂礁＂而非＂岛＂。虽然法国国庆恐袭案一时间转移了世界舆论的焦点，但是＂南海风暴＂并没有平息，不少国家要求中国尊重裁决。而日本方面也欲＂东海发难＂，声称效尤提请东海油田等问题仲裁。

另一方面，美国和韩国不顾中俄坚决反对，＂巧合＂地在南海仲裁结果公布前正式宣布在韩部署＂萨德＂反导弹系统。由于该系统的X波段雷达具有覆盖大半个中国以及俄罗斯远东地区的能力，中俄认为该系统的部署严重损害中俄的安全和战略利益，打破了朝鲜半岛的战略平衡。因此，＂萨德＂的部署毫无疑问是与南海仲裁闹剧紧密相连，都是美国针对中国的＂重返亚太＂战略的重要环节，中国周边一时战云密布。

美国的两个航母战斗群也在＂精准时刻＂出现在南海，而中国解放军三大舰队主力军舰也＂恰好＂云集南海举行年度演习。在仲裁结果公布后，美军的两个航母战斗群虽然驶出南海，移至菲律宾以东太平洋海域，但是否随时重返南海＂自由航行＂，甚至打着维护南海仲裁案裁决结果的旗号再次＂闯进＂中国南沙岛礁12海里以内范围，而中国军舰如何应对？会否＂擦枪走火＂？颇令人关注。

看得出北京也为局势的突变感到焦虑，有学者认为，中国＂和平崛起＂之路正遭遇前所未有的新挑战，中南海决策层面临史无前例的大考，稍有失误，中华民族的复兴之路或出现逆转，或至少遭受重大损失，搞不好以为谋求国家利益最大化，实际会导致国家利益最小化。

中国的＂和平崛起＂无疑受到新挑战，但是也并非在意料之外。事实上，中国寻求＂和平崛起＂以来，也并非未遇到冲突，从最早的＂银河号事件＂，1990年代的台海危机，到1999年驻南斯拉夫使馆被5枚精确制导导弹＂误炸＂，2001年南海撞机，每一次事件都可能使到＂和平崛起＂逆转。只不过，目前国际大环境大形势有所不同，以往由于反恐，美国始终未能将中国放在第一战略对手位置。而如今由于中东局势和乌克兰局势稍有放缓，美国加快了＂重返亚太＂的步伐。按照美军的既定部署，要将六成军力调到亚太，也就是说，美军的10个航母战斗群理论上要有6个来亚太，现在才来了两个，中国更大的军事压力还在后头。

事实上，要达至在本世纪中叶实现中华民族的伟大复兴，至少还有＂三座大山＂需要攻克：第一，保持经济持续健康增长，不出现大滑坡，不出现泡沫大爆破。从当下出现的困境看，实属不易；第二，找到适当解决台湾问题之法，这当然不是＂武力攻台＂，但国家未能完全统一又如何称得上＂中华民族伟大复兴＂；第三，南海、东海问题基本解决，国家现代失土基本回归。所以，中国＂和平崛起＂不可能一帆风顺。北京高层之前常说，中国现处于离＂伟大复兴＂最接近的时刻，看来是低估了未来的风险挑战。

那么，应该如何如何去应对新挑战？没有永恒不变的现成方程式。再去缅怀过去成功的方针战略，或者去寻求某一固定的模式，都是错误的。新挑战来了要有新的思维，只能根据不断变化的形势所赋予的条件，审时度势，具体问题具体分析具体应对，有多少好牌打多少好牌，没有好牌便要＂藏拙＂，积蓄力量，等待时机，甚至不惜妥协。在＂不惹事也不怕事＂的大前提下，该硬就硬，该软就软。

已故领导人邓小平提出过＂善于守拙，韬光养晦＂的策略，其处理钓鱼岛问题的策略堪称典范。其时日强我弱，日藉中国改革开放之初急需其资金技术，逼北京承认钓鱼岛为其所有，邓小平以＂搁置争议，共同开发＂应对，实际就是以时间换取空间。如今中国实力强大了，可以常态化巡逻钓鱼岛。于是，日本媒体说，钓鱼岛似乎不知不觉归还中国了。不过，认为＂要韬光养晦100年＂就过犹不及了。日本现在要提东海仲裁，中国也无法＂韬光养晦＂了，只能软硬兼施。第一，继续钓鱼岛常态化巡逻执法；第二，保护好东海已开发的油气田；第三，绝不参与国际仲裁；第四，可以继续与日谈东海合作开发。

至于说菲律宾要派特使拉莫斯来谈，也可以适当让步，就是开放渔权，允许菲国渔民到黄岩岛海域捕鱼，换取其认可中方在黄岩岛建机场。对于美国战舰进入12海里，跟踪监视就可，应尽量避免擦枪走火。总之，今日已经不是八国联军火烧圆明园的年代，也不是甲午战争、鸦片战争年代，中华民族有实力有智慧，可以更加从容应对各种挑战。（完）

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