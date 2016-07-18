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货币新闻 | 2016年 7月 18日 星期一 09:48 BJT

标题新闻：半数巴西人希望代理总统特梅尔掌权至2018年大选，32%希望罗塞夫回归--民调

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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