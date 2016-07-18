港报财经评论：经济忧喜参半，A股大升乏力--经济日报7月16日

经济忧喜参半，A股大升乏力/ 林瑞芬

大市维持升势，恒指亦步亦趋挑战22000点，国指昨终企稳9000点，向下个高位阻力9300挑战，再涨空间收窄。

脱欧导致英国在贸易、投资等政策上出现巨大的不确定性，经济前景未言明朗，等着新任首相执手尾。英国央行暂时维持利率不变，市场意会是储弹药，毕竟环球央行的货币政策量宽的空间有限，且美国今年加息的可能性未能抹杀，美、英息差可能收窄，英国央行暂缓减息给未来货币政策留出空间是理性选择。

英国不减息，有利于英镑暂企稳，可稍稍抑遏美元涨速和缓解人民币贬值压力。中国第二季经济数据出炉，上半年经济情况大致持平，第一及第二季GDP增长均在6.7%，在海外经济充满挑战下得来稳定不易。港股报以正面鼓励，恒指昨应数据而上升0.5%，收报21659，国指升0.4%，收报9049，大市成交额近732亿元。惟A股反应平淡，上证昨只微升0.01%，收报3054。深入上半年中国经济数据，只是半喜但有半忧，港股昨随美股周四续创新高藉口挟升居多，短期升幅已不少，后市升幅趋收窄甚或有回吐。

中国6月份信贷、货币数据全綫高于预期，融资旺，但实体经济未算强。

上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6%，增速比首季加快0.2个百分点，工业的盈利状况略改善。从近日来讲，煤炭及钢铁股的第二季度预告可见一二。不足而言，就是固投增速放缓，上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长9%（扣除价格因素实际增长11%），增速比首季回落1.7个百分点。民间投资只增长2.8%，对比1至5月份，民间固投同比名义增长3.9%，增速续放缓，此占全部投资比重61.5%，难怪早前政府紧张，查找不足，再对症下药，只是补救需时，下半年尚要密切留意增速能否止跌。第二季开始，中国调控上升过快的房价，所以见全国房地产开发投资增速回落。上半年，全国房地产开发投资，同比名义增长6.1%（扣除价格因素实际增长8%），增速比首季回落0.1个百分点。单计6月，房地产开发投资增速由5月的6.6%放缓至3.6%，而6月房地产新开工面积增速从5月的10.6%明显下降至3.6%。房地产投资和新开工面积增速放缓，一方面是由于去年6月基数较高，另方面也反映随着限购、限贷城市增多，房地产投资增长势头环比有所放缓。同时，1至6月房地产到位资金同比增速由5月的16.8%明显下滑至11.3%，主要是受房地产销售收入增速放缓及企业自筹资金负增长的拖累。房地产市道过热已降温，料政府不会再出重招打压。

上半年社会消费品零售总额，同比名义增长10.3%（扣除价格因素实际增长9.7%），增速与首季持平。虽持平，但近年零售结构改变，网购增速可见，上半年，全国网上零售额22,367亿元人民币，同比增长28.2%，零售实际不差。不过，居民人均收入增速追不上GDP增速，要审慎留意。上半年，全国居民人均可支配收入同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.5%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长只5.8%；农村居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长6.7%，追贴GDP增速。

整个上半年，物价依然保持在一个相对低的增长态势，整体稳定。最新所公布6月份CPI环比下降0.1%，同比涨1.9%；PPI环比降0.2%，同比降2.6%。虽然这已是PPI连续第52个月负增长，但降幅收窄迹象开始显现，有利改善工业的利润表现。

总括而言，内地经济在困难中维稳，得来不易，但比起美国经济尚在稳步复苏中，海外投资者对美国资产较有信心。A股料持续反覆在窄幅中上落，短期上证阻力3100阻力仍强，守2800支持上落，结构性机遇为主，国策一类股如新能源汽车、环保股等为市场所捧。目前审慎的则依业绩为本跟进，汽车股、新能源光伏股等可取。（完）

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