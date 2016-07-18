港报财经评论：4D压经济，世代难奋兴--信报7月18日

4D压经济，世代难奋兴/ 习广思

美股周五收市突然传来土耳其军事政变，幸而周末即被政府平息，否则，今天亚洲股市可能借机大调整。本月至今，恒指升了4.16%，表现较过去10年7月份的平均升幅3.82%为佳。过去5个月，恒指市底不俗，只有6月及7月下跌，跌幅分别为1.2%及0.1%，传统上8月份多数回落，所以，到近本月尾港股的回吐压力可能增加，下半月毋须太进取，保住战果更重要。

本周的重要经济数据较少，但到月底，重磅的消息接二连三，包括美国联储局议息（28日）及次季GDP数据（29日），日本央行议息（29日），唔想博这些重要日子的朋友，大可在本周及下周初见高位时策略性减持。

今年政治事件一波接一波，英国公投令金融市场＂吓餐死＂，跟着上周法国南部度假城市尼斯的血惺恐袭，到本港时间周六清晨，土耳其发生军人政变，图推翻总统埃尔多安，但数小内已失败收场，埃尔多安更扬言会大报复，清洗司法及军事系统。这位强人总统，野心甚大，虽获不少选民支持，反对者亦不少，国家撕裂严重，他要借今次政变，巩固他个人及执政党的权力，好戏还在后头。

是次事件势打击疲弱的土耳其经济，其相关股份也急跌。该国经常账赤字严重，一向甚依赖外国资本流入，银行业的负债有五分一来自海外，因此，政治局势动荡，外国资金预料会犹豫，经济不景气，又会令政治分歧更加激化。

土国横跨欧亚，接壤敍利亚及伊朗等中东国家，虽然申请加入欧盟多时，迟迟未有结果，但它是北约成员国，地理上也是阻遏敍利亚难民及恐怖分子涌进欧盟地区的重要屏障，对欧洲有重要作用；土国政局不稳，欧洲的风险也会上升。今次军人政变迅速被瓦解，暂时对环球金融市场的影响应不大，但是，中长期又是欧洲另一枚政治计时炸弹。

市道无常。摩根士丹利资产管理的新兴市场主管Ruchir Sharma就提出了世界经济缓慢是因背后受四股力量拖累，并简称为4D：

一、非全球化（de-globalization），环球贸易放缓，资本流动萎缩；二、de-population，劳动力增长放缓，已发展国家劳动人口减少；三、deleveraging（去杠杆），自2008年以来，累积的50万亿美元新信贷始终要还；四、de-democratization（非民主化），经济压力更令国家走向强权领导，增加了经济不稳定的因子。

因应上述四个大趋势，Sharma制定了10个指标来判断一个国家的前景，这些指指标包括了劳动人口增长率、富豪财富占GDP比率（比率若高，反映社会分配不均，易生政治动荡），以及资产泡沫，今日央行们多担忧通缩风险，但其货币政策所造成的资产价格通胀更堪忧虑，资产泡沫爆破后，随之而来的便是经济衰退，日本就是现成的例子，所以，有资产泡沫的地方要小心。

另一指标是＂负债之吻＂，根据Sharma的研究，一个国家过去5年私人债务的增幅若快过经济增长，则要小心监察，可能是危机的先兆，其中眼下的中国是要密切监察的市场；此外，价廉即是好，一地的物价如对游客具吸引力，不论是买咖啡或公司，都不愁买家，今日的新兴市场滙价廉宜，对不少人而言，是好的兆头。篇幅所限，本文无法尽录各指标，不妨买他的著作，细读其研究成果。

Sharma提出的4D趋势，跟过去20至30年的世界经济高速发展的条件恰恰相反——那些年，环球经济互通有无，全球化盛行，赢尽经济学上的相对优势的好处，资本由经济先进国流入落后国家，加速后者成长，亦为国际投资者带来丰厚的回报；中国七十年代末进行改革开放，加上1989年柏林围墙倒下，中国及东欧的年轻而饥饿的劳动力投入国际市场，经济快速发展，人人有饭开，大量贫穷人口成功脱贫，农民变身工厂工人，生产力及工资大幅提升，有了较佳的工资，很多事情便一件一件出现。经济的起飞也令愈来愈多新兴国家走向民主化（中国是一个例外），欧美消费者则能享受价廉物美的消费品，通胀长期温和增长，这是九十年代至本世纪头几年的情况。

可是，趋势总会有尽时，趋势愈长，累积的后遗症也会愈多。欧美国家制造业外移，不少人面对低工资化；2007年前美国出现楼市泡沫，次按为不少无力置业者都有机会＂上车＂，令他们感到与时代并进，可是泡沫始终是泡沫，爆破后，杀伤力之强有目共睹。后海啸年代，为防经济萧条，央行铺天盖地印银纸挽救，勉强挽住劣势，但趋势已走，留不住。投资市场只好仰望政策，出现时好时差的情况。

投资者要避险，途径也愈来愈少，国债市场泡沫不堪，难言吸引，这也令投资者回头买股票，特别是高息股，未来的年代，长期的投资回报将愈来愈难搵，短线的炒作机会可能会不时出现。

以上都是长期的趋势，但短期看又非这么悲观，阿特兰大联储银行的GDP NOW模型最新预测美国次季GDP增长有2.4%，摩根士丹利的环球贸易领先指数自3月份开始也在上扬，本港机场管理局昨天公布的6月份乘客及货运增长数据亦见有改善，客量增加了5.4%，比上半年的5.1%为快，而货运吞吐量升2.8%，亦较上半年的0.8%跌幅为好，若英国脱欧对世界的影响不大，则下半年环球经济表现或较上半年为佳。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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