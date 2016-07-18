国际油市：油价持平，乐观需求前景与美元上涨的多空因素相抵

“市场关注焦点正在离开土耳其政变，”悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说。“原油装运没有出现中断。(原油供应)短期风险而言，没有什么。”

伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡周六重新开放，此前因为土耳其发生军事政变关闭了几个小时，这个海峡是一处关键的咽喉要道，处理的原油运输量占全球的约3%，主要运输来自黑海港口和里海地区的货物。