中国债市动态：利率债窄幅整理，资管新规对信用债影响暂不明显

路透上海7月18日 - 中国银行间债市周一流动性稍有收敛，不过因属时点性缴税因素，主要利率债早盘变动不大；信用债方面，证监会对私募资管业务的降杠杆新规，对信用债影响暂时还不明显，可再继续观察。

上海一银行交易员称，早盘利率债波动不大，“收益率下去后略有反弹，整个幅度1个bp(基点)吧。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1645%/3.1640%，上日尾盘为3.1675%/3.1600%。

对于资管新规的影响，华中一银行交易员表示，目前并不明显。除了优质信用债继续受欢迎外，甚至“有的机构开始收过剩行业的龙头企业(债券)了，可能觉得是价值洼地。”

她进一步解释说，因新老划断，不排除以后资管新规影响会逐步释放，还需要再观察。

证监会日前发布新规，对通过资产管理计划形式开展的私募资产管理业务进一步加强监管力度。兴业证券 点评称，多重限制下，券商资管在配置方面的风险偏好会下降，低评级债券的信用利差均面临着进一步走阔的压力。

另外，海外多个市场公债收益率的明显升势，也基本未扰动境内债市。