香港个股：郑州银行拟申请A股IPO，集资提高资本充足水平

路透香港7月18日 - 总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行 周一称，拟申请进行A股首次公开发行（IPO），发行数量不超过6亿股，占公司已发行总股本的11.27%，集资用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。

公司声明称，其A股拟在上海或深圳证券交易所上市，实际发行的总规模将根据该行资本需求情况、与监管机构沟通情况和发行时市场等情况决定，但发行数量最多为6亿股。A股发行方案须以特别决议案的方式批准，并自该特别决议案通过之日起12个月内有效。

郑州银行H股去年12月底在香港挂牌，招股价为每股3.85港元，集资50.82亿港元；由于发售股份中有部分为旧股，故公司集资净额约44.88亿港元。

此外，郑州银行表示，董事会已通过调整合格二级资本债券的发行规模，由原来发行不超过30亿元，调整至50亿元，发行方案的其他内容保持不变。

另外，董事会亦通过决议，授予董事会发行内资股及H股一般性授权，可发行不超过占已发行内资股数量20%的新增内资股及该行已发行H股数量20%的新增H股。即该行将可发行最多约7.608亿股内资股及3.036亿股H股。

郑州银行上周五收报4.64港元，过去一个月升1.5%。（完）

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