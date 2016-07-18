企业并购：高盛和贝恩资本将收购韩国美妆公司Carver Korea多数股权

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透首尔7月18日 - 高盛 和贝恩资本(Bain Capital)私募股权将收购未上市化妆品公司 Carver Korea的多数股权，藉此染指在中国等市场大受欢迎的韩国美容产品。
这两家公司在联合声明中表示，Carver Korea创办人和董事长Lee Sang-rok在2015年底时持有该公司60.2%的股权，未来他将只保留少数股权，同时“参与日常管理工作”。
外资收购方具体将取得多少股权等细尚未对外公布。但熟知此事的人士对路透表示，高盛和贝恩合计将支付逾3,500亿韩元(3.0745亿美元)取得Carver的大多数股权。
教保证券在报告中表示，4-6月韩国化妆品出口创下季度纪录高位8.743亿美元，这要拜对中国和美国出口增长所赐。
Carver、高盛和贝恩的联合声明表示，Carver 1-5月营收较上年同期成长逾200%，2015年全年营收超过1,500亿韩元。
Carver在韩国、中国和美国销售约1,000种产品。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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