企业并购：高盛和贝恩资本将收购韩国美妆公司Carver Korea多数股权

路透首尔7月18日 - 高盛 和贝恩资本(Bain Capital)私募股权将收购未上市化妆品公司 Carver Korea的多数股权，藉此染指在中国等市场大受欢迎的韩国美容产品。

这两家公司在联合声明中表示，Carver Korea创办人和董事长Lee Sang-rok在2015年底时持有该公司60.2%的股权，未来他将只保留少数股权，同时“参与日常管理工作”。

外资收购方具体将取得多少股权等细尚未对外公布。但熟知此事的人士对路透表示，高盛和贝恩合计将支付逾3,500亿韩元(3.0745亿美元)取得Carver的大多数股权。

教保证券在报告中表示，4-6月韩国化妆品出口创下季度纪录高位8.743亿美元，这要拜对中国和美国出口增长所赐。

Carver、高盛和贝恩的联合声明表示，Carver 1-5月营收较上年同期成长逾200%，2015年全年营收超过1,500亿韩元。

Carver在韩国、中国和美国销售约1,000种产品。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)