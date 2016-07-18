永安期货：中国期指临近前高，多空分歧增大

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自7月18日的《期货日报》：
上周沪指继续上攻，一举突破3,050点，逐步逼近今年4月高点。期指三个品种略有分化，涨幅不一。其中，大盘蓝筹股集中的IF及IH主力合约当周分别上涨2.1%和2.2%，代表中小盘股的IC仅仅上涨0.7%。基差方面，受交割影响，期指近月合约负基差大幅收敛，但三个品种次近月合约基差走势却各有不同。截至上周五，IF及IH次近月合约贴水收窄至33.1和5.6点，IC次近月合约却依旧维持了超过百点的贴水。
量能方面，面临交割，期指三个品种持仓出现大幅下滑，当周共计减少12,753手至82,250手。三个品种持仓均有不同程度减少，其中以IC减仓幅度最大，共计减仓5,433手，持仓降至28,330手，IF减仓3,350手至39,065手，IH减仓3,970手至14,855手。(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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