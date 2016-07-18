永安期货：中国期指临近前高，多空分歧增大

上周沪指继续上攻，一举突破3,050点，逐步逼近今年4月高点。期指三个品种略有分化，涨幅不一。其中，大盘蓝筹股集中的IF及IH主力合约当周分别上涨2.1%和2.2%，代表中小盘股的IC仅仅上涨0.7%。基差方面，受交割影响，期指近月合约负基差大幅收敛，但三个品种次近月合约基差走势却各有不同。截至上周五，IF及IH次近月合约贴水收窄至33.1和5.6点，IC次近月合约却依旧维持了超过百点的贴水。