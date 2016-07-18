版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 09:27 BJT

永安期货：中国期指临近前高，多空分歧增大

以下内容节选自7月18日的《期货日报》：

上周沪指继续上攻，一举突破3,050点，逐步逼近今年4月高点。期指三个品种略有分化，涨幅不一。其中，大盘蓝筹股集中的IF及IH主力合约当周分别上涨2.1%和2.2%，代表中小盘股的IC仅仅上涨0.7%。基差方面，受交割影响，期指近月合约负基差大幅收敛，但三个品种次近月合约基差走势却各有不同。截至上周五，IF及IH次近月合约贴水收窄至33.1和5.6点，IC次近月合约却依旧维持了超过百点的贴水。

　　量能方面，面临交割，期指三个品种持仓出现大幅下滑，当周共计减少12,753手至82,250手。三个品种持仓均有不同程度减少，其中以IC减仓幅度最大，共计减仓5,433手，持仓降至28,330手，IF减仓3,350手至39,065手，IH减仓3,970手至14,855手。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐