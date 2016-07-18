期货日报：天气关键期大连大连豆粕期货上下两难

以下内容节选自7月18日的《期货日报》：

因近期美国天气干燥，外盘美豆价格坚挺，连豆粕主力合约1609自7月11日开始反弹，连续三个交易日收阳线，于7月14日跳空高开后，上涨乏力，次日大幅下挫。郑商所发文称，自2016年7月14日晚夜盘交易时起，菜粕品种交易手续费标准由1.5元/手调整为3元/手。交易所已开始抑制过度投机、防范市场风险，未来交易还需关注资金动向。

当前美豆进入生长关键期，天气炒作仍是当前市场价格变动的主导因素。一旦拉尼娜气候在美豆生长后期发生，美国中西部主产区干旱，则美豆价格将迎来新一轮的上涨。但鉴于目前美豆生长情况良好，丰产预期犹在，笔者认为，在大豆生长期结束前，豆粕将维持振荡格局。短线交易者可在盘面外强内弱时，开仓做空单；盘面内强外弱时，开仓做多单。趋势交易者可待美豆产量明朗后再入市交易。(完)

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