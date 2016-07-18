香港个股：大悦城以不低于92.89亿元人民币，挂牌出售部分综合物业项目

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港7月18日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 周一称，拟就出售其间接控制的数个综合用途物业项目权益，在北京产权交易所开始公开挂牌程序，挂牌总价不低于92.89亿元人民币。
大悦城的声明称，拟出售的三家目标公司--立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司的49%股份。大悦城将保留该三家公司的51%股权，且于出售完成后，将继续管理目标公司持有的物业项目的运营或开发。
公司表示，此项挂牌出售将成为公司合并资产管理、资本运营及品牌输出发展战略方向的重要一步。出售的所得款项用于拓展商业物业业务、作为一般营运资金及偿还现有负债。
大悦城今天开盘升1.69%，报1.2港元；恒生指数 开盘持平。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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