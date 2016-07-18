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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 09:30 BJT

香港个股：大悦城以不低于92.89亿元人民币，挂牌出售部分综合物业项目

路透香港7月18日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 周一称，拟就出售其间接控制的数个综合用途物业项目权益，在北京产权交易所开始公开挂牌程序，挂牌总价不低于92.89亿元人民币。

大悦城的声明称，拟出售的三家目标公司--立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司的49%股份。大悦城将保留该三家公司的51%股权，且于出售完成后，将继续管理目标公司持有的物业项目的运营或开发。

公司表示，此项挂牌出售将成为公司合并资产管理、资本运营及品牌输出发展战略方向的重要一步。出售的所得款项用于拓展商业物业业务、作为一般营运资金及偿还现有负债。

大悦城今天开盘升1.69%，报1.2港元；恒生指数 开盘持平。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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