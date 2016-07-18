方正中期：上期有色金属指数短期将面临调整

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

英国脱欧导致美联储加息预期下降，这为全球宽松创造了良好的条件。日本表示必须采取全面大胆的经济措施以加速未来投资，英国上周四央行会议意外按兵不动，此前市场对英央行降息的预期高达80%，美元指数在93关口附近得到支撑后持续反弹。国内二季度GDP同比增长6.7%，好于预期的6.6%。上周，上期有色金属指数持续反弹，周涨幅为4.3%，铜、铅、锌、锡、镍都出现了较大的涨幅，铝涨幅较小，处于窄幅波动，预计上期有色金属指数短期将调整。

铜：上周，沪铜1609合约连续反弹后高位整理，从36,800元/吨涨至最高39,210元/吨，全周增仓5万多手，最大涨幅超过5%。宏观层面的宽松预期使得市场人气骤然上升，南海问题也加剧了市场对于有色军工需求的猜测。但从上游供应来看，秘鲁铜矿今年产量增幅将维持在同比50%以上，加工费节节攀升，国内铜冶炼产量也保持在5%以上的增幅。而需求方面并没有看到持续性的亮点，铜价反弹恐难以为继。现货方面，上海电解铜现货对1608合约报贴水80—30元/吨，下游加工企业及贸易商鲜有拿货。(完)

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