中汉指数：郑商所易盛农期指数延续高位运行态势

以下内容节选自7月18日的《期货日报》：

易盛农期指数上周再度发力尝试冲击前高，但周五在两粕的带动下出现较大幅度的回调，截至7月15日，易盛农期指数报收于1,171.62.11点，周涨幅为4.66%。

权重品种方面，郑棉走势最为坚挺，期价向上突破横盘震荡区间，再创年内新高。当前均线系统呈多头排列，但是日线MACD、RSI指标出现顶背离，短期回落的概率增大，注意回避回调风险。当前全球棉花库存进入下降周期，国际棉价震荡偏强，ICE期棉上周连续上涨。5月，国储棉抛储出库速度缓慢，基本面短期偏紧的格局促使棉价再上一层楼。不过，这种涨势较难持续，目前来看，棉花处于消费淡季，纺企库存大增，随着后期拍卖持续，补库需求将减弱。储备棉成交率下降、新棉上市、需求疲弱等基本面因素也将制约棉花价格涨势，因此，期价再度飙升的可能性较低，后续将维持高位震荡。(完)

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