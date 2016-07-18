表格：新加坡6月非石油国内出口年减2.3%，因对中国和欧盟出口续减

路透新加坡7月18日 - 新加坡国际企业发展局(IES)公布，6月出口下降，因对中国和欧 盟出口续减，令仰赖贸易的新加坡经济面临更大风险；英国退欧后续影响令政策制定者承受 须推出更多刺激举措的压力。 以下为详细数据(%)： 6月 5月 非石油类国内出口 较上年同期变动 -2.3 11.6 经季调较前月变动 -12.9 16.8 电子产品出口 -1.7 -6.0 药品出口 -1.2 5.6 对中国出口 -9.9 -10.1 对美国出口 5.9 9.1 对欧盟出口 -5.8 -14.0 欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站 www.iesingapore.gov.sg。 (完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)