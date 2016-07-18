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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 09:32 BJT

表格：新加坡6月非石油国内出口年减2.3%，因对中国和欧盟出口续减

路透新加坡7月18日 - 新加坡国际企业发展局(IES)公布，6月出口下降，因对中国和欧
盟出口续减，令仰赖贸易的新加坡经济面临更大风险；英国退欧后续影响令政策制定者承受
须推出更多刺激举措的压力。
    
    以下为详细数据(%)：
                              6月　　　　5月        
    非石油类国内出口
        较上年同期变动      　 -2.3     11.6
        经季调较前月变动      -12.9     16.8
          电子产品出口         -1.7     -6.0
          药品出口             -1.2      5.6
          对中国出口           -9.9    -10.1
          对美国出口     　     5.9      9.1
          对欧盟出口    　     -5.8    -14.0

    欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站
    www.iesingapore.gov.sg。
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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