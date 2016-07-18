中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数反弹，CFETS指数略升至94.47

全球汇市方面，土耳其里拉兑美元周一上涨，而避险货币日圆则全线下跌，土耳其当局周末平息了军事政变，缓解了投资者对于政治变数以及地缘政治风险的担忧。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)