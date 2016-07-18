中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数反弹，CFETS指数略升至94.47

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透上海7月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日略升0.10%至94.47；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微升至95.45。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.41%，SDR篮子指数跌3.43%，BIS指数跌6.15%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点
价 数 人民币 6.6961 -156 欧元 7.4004 222 日圆 6.3464 11 港元 0.8635 -19.7 英镑 8.8655 603 澳元 5.0805 81 新西兰元 4.7358 511 新加坡元 4.9684 65 瑞郎 6.7978 108 加元 5.1675 98 林吉特 0.5924 38.6 卢布 9.4729 746 泰铢 5.2219 -203
全球汇市方面，土耳其里拉兑美元周一上涨，而避险货币日圆则全线下跌，土耳其当局周末平息了军事政变，缓解了投资者对于政治变数以及地缘政治风险的担忧。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选