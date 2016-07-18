更新版 1-新加坡数据：中国需求疲软打击6月出口，或需推出更多刺激措施

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(新增更多细节)
* 6月非石油国内出口较上年同期下降2.3%，预计为下降3.0%
* 6月经季节调整非石油国内出口较前月下降12.9%，预计为下降10.3%
* 对欧洲和中国的非石油国内出口再度下降，对美国出口增长放缓
路透新加坡7月18日 - 新加坡6月出口下降，因对中国和欧洲的出口继续下滑，暗示由于全球需求疲软且对英国退出欧盟存在担忧，依赖贸易的新加坡经济或许需要更多刺激措施来支持脆弱的复苏。
新加坡国际企业发展局(IES)周一在声明中称，6月非石油国内出口较上年同期下降2.3%。降幅略低于路透调查预估中值的下降3.0%。
5月时受黄金和药品销售之助，非石油出口较上年同期意外跳增11.6%。
新加坡国际企业发展局称，6月经季节调整非石油国内出口较前月下降12.9%。这个降幅大于路透调查分析师预估的下降10.3%。
出口下降反映出新加坡集装箱运输量低迷。该国2016年上半年集装箱运输量较上年同期减少5.2%，一些集装箱堆场空置。
新加坡第二季经济增速低于预期，因制造业和建筑业疲软。面对全球需求低迷以及英国公投决定退欧引发的担忧，这使得新加坡金管局仍面临进一步放宽货币政策的压力。
6月对最大海外市场中国的出口同比下降9.9%，5月为下降10.1%。
对欧盟出口同比下降5.8%，5月为下降14.0%，且市场担心英国退欧可能会进一步影响此间出口。
对美国出口同比增长5.9%，但增幅低于5月的9.1%。
6月电子产品出口同比下降1.7%。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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