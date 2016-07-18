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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 09:51 BJT

更新版 1-新加坡数据：中国需求疲软打击6月出口，或需推出更多刺激措施

(新增更多细节)

* 6月非石油国内出口较上年同期下降2.3%，预计为下降3.0%

* 6月经季节调整非石油国内出口较前月下降12.9%，预计为下降10.3%

* 对欧洲和中国的非石油国内出口再度下降，对美国出口增长放缓

路透新加坡7月18日 - 新加坡6月出口下降，因对中国和欧洲的出口继续下滑，暗示由于全球需求疲软且对英国退出欧盟存在担忧，依赖贸易的新加坡经济或许需要更多刺激措施来支持脆弱的复苏。

新加坡国际企业发展局(IES)周一在声明中称，6月非石油国内出口较上年同期下降2.3%。降幅略低于路透调查预估中值的下降3.0%。

5月时受黄金和药品销售之助，非石油出口较上年同期意外跳增11.6%。

新加坡国际企业发展局称，6月经季节调整非石油国内出口较前月下降12.9%。这个降幅大于路透调查分析师预估的下降10.3%。

出口下降反映出新加坡集装箱运输量低迷。该国2016年上半年集装箱运输量较上年同期减少5.2%，一些集装箱堆场空置。

新加坡第二季经济增速低于预期，因制造业和建筑业疲软。面对全球需求低迷以及英国公投决定退欧引发的担忧，这使得新加坡金管局仍面临进一步放宽货币政策的压力。

6月对最大海外市场中国的出口同比下降9.9%，5月为下降10.1%。

对欧盟出口同比下降5.8%，5月为下降14.0%，且市场担心英国退欧可能会进一步影响此间出口。

对美国出口同比增长5.9%，但增幅低于5月的9.1%。

6月电子产品出口同比下降1.7%。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)

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