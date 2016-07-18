《香港重要政经日程》--7月18日-8月3日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
================== 今日重要政经消息=================
7月18日（周一）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
*14:15 领展 发行绿色债券简报会。
14:30 中远太平洋 股东特别大会。
15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。
15:00 北京发展 股东特别大会。
15:00 摩根投资者信心指数及2016年第三季投资展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月19日（周二）
公布3-6月失业率。
维达国际 公布中期业绩。
10:00 康臣药业 股东特别大会。
16:00 TCL多媒体 股东特别大会。
7月20日（周三）
*瑞港建设 首日挂牌。
IMAX China 公布中期业绩。
10:00 中国海外发展 股东特别大会。
10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。
11:00 维达国际 中期业绩记者会。
7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月22日（周五）
大众金融 公布中期业绩。
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
7月25日（周一）
国际家居零售 公布全年业绩。
*置富产业信托 公布中期业绩。
7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
*中国多金属 公布中期业绩。
*中绿 公布全年业绩。
*汇贤产业信托 公布中期业绩。
*10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
*友邦保险 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
*15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
*14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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