更正-台湾汇市：台币兑美元早盘小升，因外资汇入惟力道不及先前强劲(7月18日)

(内文指标一个月期美元/台币换汇点“溢价幅度”有误，应为“折价幅度”)

路透台北7月18日 - 台币兑美元 周一早盘小升。交易员表示，随台股盘中一度站上9,000点大关，台币在外资汇入带动下，续呈升值走势，惟汇入金额不大，升值力道不及上周强劲；短线观察重点在本周台积电和台塑等股利发放后外资是否汇出。

他们指出，今天亚洲股市大都走涨，而外资挺进台股且持续汇入，但仅零星的汇入、金额不大，台币亦仅呈小升格局，后续须视外资汇入力道及台股表现。

〞这阵子外资天天进来，目前台币还是走强，接下来就看台积电股利入帐后，外资会不会留下来继续投资台股。〞一大型银行交易员说。

他表示，随着外资大举〞钱进亚洲〞，带动亚洲股、汇双涨，台币和韩元更是一路走高，料外资这波在台股应不致轻易〞善罢干休〞，而且可能会再做一波行情，使台币趋势看升。

他并称，本周台积电和台塑巨额现金股利发放后，外资如果选择汇出，台币有望止升走贬，料将回到32元，〞就看外资(在台股)想要达到什么目标了。〞

交易员表示，这波台股一路攻高，主要是来自外资的买盘，外资若持续挺台股，指数有望攻上9,200点，甚至有机会看到9,300点，台币则上看31.800高价。

本地时间10:24，韩元兑美元 报1,134.8，上日收在1,133.9；台股加权指数 上涨0.51%。折价

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.884/31.896，上日收在31.900。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.930-32.000

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