更正-台湾汇市：台币兑美元早盘小升，因外资汇入惟力道不及先前强劲(7月18日)

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(内文指标一个月期美元/台币换汇点“溢价幅度”有误，应为“折价幅度”)
路透台北7月18日 - 台币兑美元 周一早盘小升。交易员表示，随台股盘中一度站上9,000点大关，台币在外资汇入带动下，续呈升值走势，惟汇入金额不大，升值力道不及上周强劲；短线观察重点在本周台积电和台塑等股利发放后外资是否汇出。
他们指出，今天亚洲股市大都走涨，而外资挺进台股且持续汇入，但仅零星的汇入、金额不大，台币亦仅呈小升格局，后续须视外资汇入力道及台股表现。
〞这阵子外资天天进来，目前台币还是走强，接下来就看台积电股利入帐后，外资会不会留下来继续投资台股。〞一大型银行交易员说。
他表示，随着外资大举〞钱进亚洲〞，带动亚洲股、汇双涨，台币和韩元更是一路走高，料外资这波在台股应不致轻易〞善罢干休〞，而且可能会再做一波行情，使台币趋势看升。
他并称，本周台积电和台塑巨额现金股利发放后，外资如果选择汇出，台币有望止升走贬，料将回到32元，〞就看外资(在台股)想要达到什么目标了。〞
交易员表示，这波台股一路攻高，主要是来自外资的买盘，外资若持续挺台股，指数有望攻上9,200点，甚至有机会看到9,300点，台币则上看31.800高价。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,134.8，上日收在1,133.9；台股加权指数 上涨0.51%。折价
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.884/31.896，上日收在31.900。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.930-32.000
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
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