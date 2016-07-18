企业并购：日本软银同意以310亿美元收购英国ARM Holdings--金融时报

路透新加坡7月18日 - 金融时报(FT)周一引述两名知悉谈判的人士称，日本软银集团 已同意以234亿英镑(310.4亿美元)收购ARM Holdings PLC 。

报导指出，这宗交易料于周一稍晚宣布。该交易将是欧洲科技界迄今为止规模最大的交易之一。