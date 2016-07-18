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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 10:33 BJT

更新版 1-中国公开市场：今日进行500亿元七天期逆回购，单日净投放1,303亿

(新增本周到期MLF等背景)
    路透上海7月18日 - 业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币
七天期逆回购操作，与300亿元的到期量相比，增加投放200亿元。再加上顺延至今日到期的
1,103亿元央票，据此计算，单日净投放金额达到1,303亿元。
    
    据路透统计，本周共有1,300亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期逆回购300
亿元。另外，7月16日到期的1,103亿元央票，资金将于今日实际到账。
    
    除公开市场工具外，本周还有总额2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中今日到
期835亿元，周四(21日)1,175亿元。
    
    在上周共有2,270亿元MLF到期情况下，央行于上周三(13日)对13家金融机构开展MLF操
作共2,590亿元，利率与上期持平。
    
    另据交易员透露，目前央行公开市场报需求项目中，暂时还没有央票这一类别。
        
    上周央行公开市场连续第二周净回笼，但MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期
量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满
不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。 
        
    2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直
延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每
个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。
    
    春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春
节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。
    
    除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设
并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规
模的城市商业银行和农村商业银行等。
    
    此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开
行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
    
    本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)        
                            回笼             投放
     逆回购 （周一）                         500
                                       
           （周二）                          待定
                                       
           （周三）                          待定
           （周四）                          待定
           （周五）                          待定
     央票到期                               1,103
     正回购到期                               --
     逆回购到期（周一        300               
 ）                                    
             （周二）        300               
             （周三）        300               
             （周四）        200               
             （周五）        200               
     SLO到期                 --                
 (完)

    **央行公开市场相关报导 
    **公开市场回购及央票未到期表格 

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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