台湾债市：10年公债殖利率盘初小跌，央行引导银行间隔夜拆款利率微开低

路透台北7月18日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周一盘初微跌。交易员指出，由于今日央行引导银行间隔夜拆款利率微降至0.176%，带动主流券殖利率同步呈现小幅趋跌态势，惟早盘成交量偏少，料今日主流券殖利率维持区间偏多盘整格局。

他们表示，尽管美国指标10年公债殖利率上交易日反弹收高，但央行周一连续第三日引导银行间隔夜拆款利率微降0.1基点至0.176%，跳开上周0.177-0.180%既有开盘区间，较利于台债偏多整理，令主流券殖利率早盘联袂小幅走跌。

〞老大短率作法变活泼，有调升有调降，重点是最近往下调没错。〞一位大型官股银行交易员说。

另位外银交易员指出，面对近期外资汇入带动台币屡探新高，央行并未进场干预反而藉由引导银行间隔夜拆款利率微降，企图营造央行持续降息的氛围，减缓外资汇入量能，但对台债影响料续钝化，并不会大幅提振市场进一步追价意愿，主流券料在既有区间整理。

台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.176%；上交易日开在0.177%、加权平均利率则收在0.178%。

美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后可能再度升息的预期升温。指标10年期公债 周五价格收跌19/32，收益率从周四的1.53%上扬至1.59%。

本地时间10:15时，10年券105/4 殖利率跌0.60基点至0.6800%，成交29亿台币；五年券105/8 殖利率跌0.30基点至0.5000%，成交0.5亿台币；台股加权指数 则上涨0.39%。

交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.69%、0.49-0.51%。

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