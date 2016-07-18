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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 10:45 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月18日至7月25日

路透7月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
       
 开始日期      结束日期      公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                             间                  
 2016年7月15   2016年7月18   AMC      KMI.N      Q2 2016 Kinder Morgan Inc 
 日            日                                
 2016年7月18                 BMO      HAS.OQ     Q2 2016 孩之宝(Hasbro)  
 日                                              
 2016年7月18                 BMO      BAC.N      Q2 2016 美国银行(Bank of America Corp)   
 日                                              
 2016年7月18                 BMO      JBHT.OQ    Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc  (暂定)
 日                                              
 2016年7月18                 BMO      SCHW.N     Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - (暂定)
 日                                              
 2016年7月18                 AMC      IBM.N      Q2 2016 IBM
 日                                              
 2016年7月18                 AMC      YHOO.OQ    Q2 2016 雅虎(Yahoo!)
 日                                              
 2016年7月18                 AMC      EMC.N      Q2 2016 易安信电脑系统(EMC Corp)  
 日                                              
 2016年7月18                 AMC      NFLX.OQ    Q2 2016 Netflix Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      PLD.N      Q2 2016 Prologis Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      RF.N       Q2 2016 Regions Financial Corp 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      GWW.N      Q2 2016 W W Grainger Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      LMT.N      Q2 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      JNJ.N      Q2 2016 强生(Johnson & Johnson)  
 日                                              
 2016年7月19   2016年7月25   BMO      TGNA.N     Q2 2016 Tegna Inc 
 日            日                                
 2016年7月19                 BMO      KSU.N      Q2 2016 Kansas City Southern 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      GPC.N      Q2 2016 Genuine Parts Co 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      GS.N       Q2 2016 高盛 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      CMA.N      Q2 2016 Comerica Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      PM.N       Q2 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris)
 日                                              
 2016年7月19                 BMO      UNH.N      Q2 2016 UnitedHealth Group Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      CTAS.OQ    Q4 2016 Cintas Corp 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      UAL.N      Q2 2016 United Continental Holdings Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      MSFT.OQ    Q4 2016 微软 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      ISRG.OQ    Q2 2016 Intuitive Surgical Inc 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      DFS.N      Q2 2016 Discover Financial Services 
 日                                              
 2016年7月19                 AMC      NAVI.OQ    Q2 2016 Navient Corp 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      HAL.N      Q2 2016 哈里伯顿(Halliburton) 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      MTB.N      Q2 2016 M&T Bank Corp 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      STJ.N      Q2 2016 St. Jude Medical Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      APH.N      Q2 2016 Amphenol Corp 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      MS.N       Q2 2016 摩根士丹利
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      ABT.N      Q2 2016 雅培制药(Abbott Laboratories) 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      NTRS.OQ    Q2 2016 Northern Trust Corp 
 日                                              
 2016年7月20                 BMO      TEL.N      Q3 2016 TE Connectivity Ltd 
 日                                              
 2016年7月20                 12:00    ITW.N      Q2 2016 Illinois Tool Works Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 20:00    FFIV.OQ    Q3 2016 F5 Networks Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      AXP.N      Q2 2016 美国运通(American Express) 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      NEM.N      Q2 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining)  
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      MAT.OQ     Q2 2016 Mattel Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      SLG.N      Q2 2016 SL Green Realty Corp 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      QCOM.OQ    Q3 2016 高通(Qualcomm)
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      TSCO.OQ    Q2 2016 Tractor Supply Co 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      INTC.OQ    Q2 2016 英特尔 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      EBAY.OQ    Q2 2016 eBay Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      URI.N      Q2 2016 United Rentals Inc 
 日                                              
 2016年7月20                 AMC      FTI.N      Q2 2016 FMC Technologies Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      BBT.N      Q2 2016 BB&T Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      DHI.N      Q3 2016 D.R. Horton Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      PHM.N      Q2 2016 PulteGroup Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      DGX.N      Q2 2016 Quest Diagnostics Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      BK.N       Q2 2016 纽约梅隆银行 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      IPG.N      Q2 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      UNP.N      Q2 2016 Union Pacific Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      SNA.N      Q2 2016 Snap-On Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      JCI.N      Q3 2016 江森自控(Johnson Controls)  
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      HBAN.OQ    Q2 2016 Huntington Bancshares Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      NUE.N      Q2 2016 Nucor Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      SHW.N      Q2 2016 Sherwin-Williams Co 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      ALK.N      Q2 2016 Alaska Air Group Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      PPG.N      Q2 2016 PPG Industries Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      ADS.N      Q2 2016 Alliance Data Systems Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      BIIB.OQ    Q2 2016 Biogen Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      TRV.N      Q2 2016 Travelers Companies Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 BMO      GM.N       Q2 2016 通用汽车(General Motors) 
 日                                              
 2016年7月21                 10:30    LUV.N      Q2 2016 Southwest Airlines Co 
 日                                              
 2016年7月21                 11:00    DOV.N      Q2 2016 Dover Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 11:00    CFG.N      Q2 2016 Citizens Financial Group Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 20:00    SYK.N      Q2 2016 Stryker Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      ETFC.OQ    Q2 2016 E*TRADE Financial Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      COF.N      Q2 2016 Capital One Financial Corp 
 日                                              
 2016年7月21   2016年7月25   AMC      RHI.N      Q2 2016 Robert Half International Inc 
 日            日                                
 2016年7月21                 AMC      PBCT.OQ    Q2 2016 People's United Financial Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      SLB.N      Q2 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      SBUX.OQ    Q3 2016 星巴克(Starbucks) 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      T.N        Q2 2016 美国电话电报公司(AT&T) 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      SWKS.OQ    Q3 2016 Skyworks Solutions Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      CMG.N      Q2 2016 Chipotle Mexican Grill Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      V.N        Q3 2016 Visa Inc 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      CCI.N      Q2 2016 Crown Castle International Corp 
 日                                              
 2016年7月21                 AMC      PYPL.OQ    Q2 2016 PayPal Holdings Inc 
 日                                              
 2016年7月22                 NTS      VFC.N      Q2 2016 VF Corp 
 日                                              
 2016年7月22                 NTS      AAL.OQ     Q2 2016 美国航空(American Airlines) 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      STI.N      Q2 2016 SunTrust Banks Inc 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      SWN.N      Q2 2016 Southwestern Energy Co 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      HON.N      Q2 2016 霍尼韦尔(Honeywell)
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      TXT.N      Q2 2016 Textron Inc 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      SWK.N      Q2 2016 Stanley Black & Decker Inc 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      GE.N       Q2 2016 通用电气(奇异,GE) 
 日                                              
 2016年7月22                 BMO      MCO.N      Q2 2016 穆迪(Moody's) 
 日                                              
 2016年7月22                 10:00    WHR.N      Q2 2016 惠而浦(Whirlpool)  
 日                                              
 2016年7月22                 AMC      SYF.N      Q2 2016 Synchrony Financial 
 日                                              
 2016年7月25                 NTS      GILD.OQ    Q2 2016 Gilead Sciences Inc 
 日                                              
 2016年7月25                 BMO      ROP.N      Q2 2016 Roper Technologies Inc 
 日                                              
 2016年7月25                 BMO      KMB.N      Q2 2016 金佰利(Kimberly-Clark Corp) 
 日                                              
 2016年7月25                 BMO      COL.N      Q3 2016 Rockwell Collins Inc 
 日                                              
 2016年7月25                 10:00    DHR.N      Q2 2016 Danaher Corp 
 日                                              
 2016年7月25                 AMC      ESRX.OQ    Q2 2016 Express Scripts Holding Co 
 日                                              
 2016年7月25   2016年7月29   AMC      TMK.N      Q2 2016 Torchmark Corp 
 日            日                                
 2016年7月25                 AMC      TXN.OQ     Q2 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 
 日                                              
 2016年7月25                 AMC      AVB.N      Q2 2016 AvalonBay Communities Inc 
 日                                              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 白云)

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