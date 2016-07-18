路透调查：台湾6月外销订单金额料较上年衰退4.75%，为第15个月衰退

* 台湾6月外销订单金额预估年减4.75%(前月为年减5.80%)

* 数据将于7月20日(周三)0800GMT公布

路透台北7月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退4.75%，为连续第15个月衰退；5月为年减5.80%。

先前财政部统计处处长叶满足表示，半导体市况回温，业者已连续四季扩增，显示业者看好下半年商机；而主计总处预估第三季出口会小幅转正，可望于7至10月间转为正成长，最有机会落在9月，因去年9月基期较低。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对6月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -5.50

法国巴黎银行 -9.30

中国信托商业银行 -1.90

星展银行 -5.10

富兰克林华美投信 -3.70

日盛投顾 -4.50

元富投顾 -3.60

兆丰国际证券 -3.60

永丰投顾 -5.43

法国兴业银行 -4.00

台新投顾 -5.00

元大投顾 -5.70

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