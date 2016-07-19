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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 10:00 BJT

更正-台湾汇市：台币兑美元收盘终止连三升，因国际美元走强及进口商大举买汇（7月18日）

(更正：内文指标一个月期美元/台币换汇点“溢价幅度”有误，应为“折价幅度”)
    * 台币收盘贬破32元，终止〞连三升〞
    * 外资在台股大买超，并续呈净汇入
    * 进口商午后大买美元，台币由升转贬
    * 明日台币区间料在31.950-32.050

    路透台北7月18日 - 台币兑美元 周一收小贬，终止〞连三升〞。交易员表示，
今天外资虽在台股买超且持续汇入，惟受韩元等非美货币走贬，且午后进口商进场大举买入
美元，台币尾盘由升转贬，贬破32元大关。
    
    资深汇银人士指出，外资今天净汇入金额不小，但在国际市场上，韩元、新币和欧元等
均走贬，且市场氛围偏向美元走强，台币跟着国际市场呈贬值走势。
    
    〞今天央行没有进来干预，但下午客户的量有出来，有银行突然进来大买美元，买的大
家都很紧张。〞一大型商银交易员说。
    
    资深汇银人士称，随国际美元走强，〞整个市场氛围是国际美元走强，但外资有进来，
而且汇进来的量还不少，因为他们在股市还是买超的。〞
    
    他们指出，美元走强，午后台币略转弱，引爆进口商恐慌性买盘(美元)涌入，台币尾盘
走贬，后市能否反转走升，除视国际美元表现外，还有外资是否持续汇入。

    一大型银行交易员表示，台股在外资持续买超之下，今天指数攻克9,000点大关，〞接
下来就看股市能不能站稳九千点了，如果能站稳，台币还是看升。〞
        
    交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。              
    
    台湾股市周一连七日收涨，攻克9,000点大关创一年新高；加权股价指数 收涨0.
65%，至9,008.21点。 
    
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超148.20亿台币，连七个交易日 
买超共计756.89亿台币；上交易日为买超149.74亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.888/31.938，上日
收在31.900。
  
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.024     31.990   31.951-32.037   31.990     7.70    9.99
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.023     31.988   31.955-32.023   31.980     3.11   4.855
 司                                                                      
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 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.075/-0.065              -0.090/-0.070
 美元/台币六个月期        -0.160/-0.140              -0.175/-0.145
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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