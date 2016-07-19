更正-台湾汇市：台币兑美元收盘终止连三升，因国际美元走强及进口商大举买汇（7月18日）

(更正：内文指标一个月期美元/台币换汇点“溢价幅度”有误，应为“折价幅度”) * 台币收盘贬破32元，终止〞连三升〞 * 外资在台股大买超，并续呈净汇入 * 进口商午后大买美元，台币由升转贬 * 明日台币区间料在31.950-32.050 路透台北7月18日 - 台币兑美元 周一收小贬，终止〞连三升〞。交易员表示， 今天外资虽在台股买超且持续汇入，惟受韩元等非美货币走贬，且午后进口商进场大举买入 美元，台币尾盘由升转贬，贬破32元大关。 资深汇银人士指出，外资今天净汇入金额不小，但在国际市场上，韩元、新币和欧元等 均走贬，且市场氛围偏向美元走强，台币跟着国际市场呈贬值走势。 〞今天央行没有进来干预，但下午客户的量有出来，有银行突然进来大买美元，买的大 家都很紧张。〞一大型商银交易员说。 资深汇银人士称，随国际美元走强，〞整个市场氛围是国际美元走强，但外资有进来， 而且汇进来的量还不少，因为他们在股市还是买超的。〞 他们指出，美元走强，午后台币略转弱，引爆进口商恐慌性买盘(美元)涌入，台币尾盘 走贬，后市能否反转走升，除视国际美元表现外，还有外资是否持续汇入。 一大型银行交易员表示，台股在外资持续买超之下，今天指数攻克9,000点大关，〞接 下来就看股市能不能站稳九千点了，如果能站稳，台币还是看升。〞 交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。 台湾股市周一连七日收涨，攻克9,000点大关创一年新高；加权股价指数 收涨0. 65%，至9,008.21点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超148.20亿台币，连七个交易日 买超共计756.89亿台币；上交易日为买超149.74亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.888/31.938，上日 收在31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.024 31.990 31.951-32.037 31.990 7.70 9.99 司 元太外汇经纪公 32.023 31.988 31.955-32.023 31.980 3.11 4.855 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.175/-0.145 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)