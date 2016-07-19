更正-台湾汇市：台币兑美元收盘终止连三升，因国际美元走强及进口商大举买汇（7月18日）

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(更正：内文指标一个月期美元/台币换汇点“溢价幅度”有误，应为“折价幅度”) * 台币收盘贬破32元，终止〞连三升〞 * 外资在台股大买超，并续呈净汇入 * 进口商午后大买美元，台币由升转贬 * 明日台币区间料在31.950-32.050 路透台北7月18日 - 台币兑美元 周一收小贬，终止〞连三升〞。交易员表示， 今天外资虽在台股买超且持续汇入，惟受韩元等非美货币走贬，且午后进口商进场大举买入 美元，台币尾盘由升转贬，贬破32元大关。 资深汇银人士指出，外资今天净汇入金额不小，但在国际市场上，韩元、新币和欧元等 均走贬，且市场氛围偏向美元走强，台币跟着国际市场呈贬值走势。 〞今天央行没有进来干预，但下午客户的量有出来，有银行突然进来大买美元，买的大 家都很紧张。〞一大型商银交易员说。 资深汇银人士称，随国际美元走强，〞整个市场氛围是国际美元走强，但外资有进来， 而且汇进来的量还不少，因为他们在股市还是买超的。〞 他们指出，美元走强，午后台币略转弱，引爆进口商恐慌性买盘(美元)涌入，台币尾盘 走贬，后市能否反转走升，除视国际美元表现外，还有外资是否持续汇入。 一大型银行交易员表示，台股在外资持续买超之下，今天指数攻克9,000点大关，〞接 下来就看股市能不能站稳九千点了，如果能站稳，台币还是看升。〞 交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。 台湾股市周一连七日收涨，攻克9,000点大关创一年新高；加权股价指数 收涨0. 65%，至9,008.21点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超148.20亿台币，连七个交易日 买超共计756.89亿台币；上交易日为买超149.74亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.888/31.938，上日 收在31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.024 31.990 31.951-32.037 31.990 7.70 9.99 司 元太外汇经纪公 32.023 31.988 31.955-32.023 31.980 3.11 4.855 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.175/-0.145 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。